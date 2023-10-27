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США нанесли удары по объектам Ирана в Сирии

Байден велел ударить по двум объектам Ирана в Сирии в ответ на атаки на ВС США

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Reuters

Президент США Джо Байден приказал нанести удары по двум объектами в Сирии, которые, по данным американской стороны, использовались Ираном. Такое решение принято в ответ на серию атак на позиции американских военных. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

Остин подчеркнул, что США примут «дальнейшие необходимые меры», если проиранские группы продолжат атаковать американских военных.

По его словам, удары ВС США по объектам Ирана в Сирии носят характер самообороны и не связаны с конфликтом между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

«Сегодня по приказу президента Байдена военные силы США нанесли в целях самообороны удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции Ирана и связанными [с ним] группировками», — говорится в заявлении главы ведомства.

Телеканал Al Mayadeen в ночью на 27 октября сообщал, что на базе США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии произошли взрывы.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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