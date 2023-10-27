Армия Израиля восстанавливает заграждение на границе с Газой

Израильская армия (ЦАХАЛ) восстанавливает участки границы с сектором Газа, которые были разрушены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Согласно информации издания, Израиль готовит наземную операцию и стремится обеспечить безопасность своим войскам в Газе, защищая границу. Стоит отметить, что восстановление заграждения, прорванного боевиками ХАМАС в 29 местах с помощью взрывчатки и бульдозеров, обошлось в $1 млрд.

Израильские военные проводят круглосуточные работы по разминированию территории вдоль границы и установке новых систем безопасности. По заявлению армии, все необходимые датчики и другое оборудование практически полностью восстановлены.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».