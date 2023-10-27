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Российские ученые придумали способ полного саморазрушения БПЛА

Ученые РФ нашли способ полной ликвидации попавшего к противнику беспилотника

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Министерство обороны Украины

Ученые РХТУ имени Менделеева придумали способ полного уничтожения беспилотника в случае попадания к противнику. По задумке научных сотрудников, в состав корпусов БПЛА вносятся воспламеняемые наночастицы металла, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

Вопрос защиты информации сейчас в какой-то мере решен для программного обеспечения, отметили в пресс-службе. Притом мало что можно противопоставить злоумышленникам при доступе к физическому носителю информации.

Сейчас в РХТУ имени Менделеева разработан новый состав, относящийся к классу термитов. Разработанная смесь из кремния и оксида железа позволяет получить высокую температуру и при этом не выделяет газы при горении.

Однако термита может оказаться недостаточно, поскольку он безопасен для корпуса и позволяет разрушить лишь электронику. Выход состоит в полном контролируемом самоуничтожении. Металлические нанодобавки, как и термит, вносятся в состав пластикового корпуса. Эти составляющие могут быть воспламенены компактным лазером. Так что в потенциале новая разработка может послужить не только для безопасности данных, но и станет новым «подвидом» дронов-камикадзе.

Недавно российские военные смогли выявить тактику дронов-камикадзе ВСУ с помощью перехваченного видеосигнала оппонента.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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