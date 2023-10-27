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Стали известны условия нахождения российской базы в Армении

«Известия»: Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044 года

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Пресс-служба Южного военного округа

Согласно информации, полученной газетой «Известия», Армения не имеет возможности односторонне отказаться от российской военной базы до 2044 года. Срок действия договора о базе №102 в Гюмри определен протоколом №5, а порядок пересмотра этих положений является частью самого договора, и все решения принимаются при взаимном согласии. Эту информацию подтвердили также в Государственной думе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не видит преимуществ от наличия российской военной базы на своей территории. Однако на вопрос о возможном выводе базы, Пашинян ответил, что такой вопрос не обсуждается в настоящее время. Глава армянского правительства отметил, что Ереван сейчас больше обсуждает другие вопросы и пытается разобраться в причинах сложившейся ситуации. Интервью Пашиняна подтвердило напряженность российско-армянских отношений, указывает издание.

102-я российская военная база в Армении имеет два гарнизона — в Гюмри и Ереване. Она является частью Объединенной группировки войск России и Армении, сформированной в 2017 году. База включает в себя различные воинские подразделения и оборудование, такие как ЗРК С-300, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ.

Статус и положение 102-й базы определяются договором между Российской Федерацией и Республикой Армения, который был подписан в 1995 году.

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на Первом канале.

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