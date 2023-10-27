Глава МИД Ирана предостерег США от продолжения «геноцида в Газе»

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан предостерег Соединенные Штаты от продолжения военных действий Израиля в Газе, заявив, что в таком случае никто не убережется от пламени, сообщает РИА Новости.

«Сегодня в Нью-Йорке, в ООН, я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени», — заявил Абдоллахиан.

Он напомнил, что Иран также является частью региона Западной Азии и ощущает на себе угрозу безопасности. Абдоллахиан призвал к немедленному прекращению боевых действий.

До этого глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания попросил арабские и другие мусульманские страны о поставках оружия и финансовой поддержке.

По словам главы политбюро ХАМАС, продолжение боевых действий и вооруженной агрессии Израиля против сектора Газа грозит масштабной эскалацией конфликта на всем Ближнем Востоке.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.