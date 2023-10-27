Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Ирана предостерег США от продолжения «геноцида в Газе»

Иран предостерег США от продолжения геноцида в Газе: никто не убережется от огня

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан предостерег Соединенные Штаты от продолжения военных действий Израиля в Газе, заявив, что в таком случае никто не убережется от пламени, сообщает РИА Новости.

«Сегодня в Нью-Йорке, в ООН, я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени», — заявил Абдоллахиан.

Он напомнил, что Иран также является частью региона Западной Азии и ощущает на себе угрозу безопасности. Абдоллахиан призвал к немедленному прекращению боевых действий.

До этого глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания попросил арабские и другие мусульманские страны о поставках оружия и финансовой поддержке.

По словам главы политбюро ХАМАС, продолжение боевых действий и вооруженной агрессии Израиля против сектора Газа грозит масштабной эскалацией конфликта на всем Ближнем Востоке.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий