Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Курской области

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Уточняется, что инцидент произошел 26 октября в районе 23:50.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что вечером была пресечена атака украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Курской области.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил, что российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы смогли уничтожить четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

17 октября стало известно, что разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины обнаружен возле железной дороги в Брянской области. Отмечается, что беспилотник был без взрывчатки. Специалисты забрали аппарат и увезли его на экспертизу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.