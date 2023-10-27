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ХАМАС обратился к арабским странам за помощью

Глава политбюро ХАМАС Хания попросил арабские страны о поставках оружия

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Majdi Fathi/Global Look Press

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания попросил арабские и другие мусульманские страны о поставках оружия и финансовой поддержке, сообщает официальный Telegram-канал движения.

«Сопротивление в Газе продолжается, и я призываю арабские и исламские народы поддержать его деньгами и оружием», — пишет Хания в своем обращении.

По словам главы политбюро ХАМАС, продолжение боевых действий и вооруженной агрессии Израиля против сектора Газа грозит масштабной эскалацией конфликта на всем Ближнем Востоке. Хания попросил арабские и мусульманские страны на всех возможных площадках добиваться прекращения авиаударов ЦАХАЛ по мирному населению.

До этого глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские военные готовятся к проведению наземной фазы операции в секторе Газа.

Галант отметил, что наземная часть операции начнется при подходящем моменте.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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