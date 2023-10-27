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Силы ПВО перехватили БПЛА в Курской области

МО РФ: силы ПВО перехватили украинский дрон в районе Курчатова Курской области

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РИА Новости

В четверг Минобороны России сообщило, что российская противовоздушная оборона перехватила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Курчатова, расположенного рядом с Курской атомной электростанцией.

По информации ведомства, 26 октября около 21:00 была предотвращена попытка украинской стороны совершить террористическую атаку с помощью самолетного типа БПЛА на объекты на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.

Накануне также была пресечена атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории Курской области.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли уничтожить четыре беспилотника вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские ПВО за сутки перехватили снаряды HIMARS И GLSDB.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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