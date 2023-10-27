В Израиле рассказали, когда начнется наземная операция в Газе

Израильские военные готовятся к проведению наземной фазы операции в секторе Газа. Об этом заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант, передает ТАСС.

Галант отметил, что наземная часть операции начнется при подходящем моменте.

«Маневры начнутся, и это произойдет довольно скоро, когда у нас будут нужные условия для нанесения удара по ХАМАС. Когда это произойдет, вы увидите и поймете сроки», — добавил министр.

Накануне израильский посол в России Александр Бен Цви заявлял, что наземная операция Израиля в секторе Газа начнется неожиданно и без объявления.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».