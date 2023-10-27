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На американской базе в Сирии слышны взрывы

Al Mayadeen: на базе США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии произошли взрывы

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rusvesna.su1945/YouTube

Звуки взрывов слышны на базе США на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает со ссылкой на телеканал Al Mayadeen РИА Новости.

Как заявили очевидцы, взрывы раздаются на американской базе на севере провинции Дейр-эз-Зор. Причиной, предварительно, стал ракетный обстрел объекта.

Ранее сообщалось о более 20 американских военнослужащих, которые ранены в обстрелах военных баз США на Ближнем Востоке.

22 октября военная авиабаза Ирака Айн-аль-Асад на западе страны в провинции Анбар обстреляна ракетами. Здесь размещены американские военнослужащие. 21 числа того же месяца над базой Айн-аль-Асад сбиты два дрона, о чем также сообщили в Пентагоне.

В апреле в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует запросить у американских законодателей $50 млрд на решение внутренних проблем страны в финансовом году 2024.

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