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Стало известно об огромных потерях у «Кракена» и «Азова»* под Кременной

Боец «Ахмата»: подразделения «Кракен» и «Азов» несут потери под Кременной

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Антон Вергун/РИА Новости

Переброшенные Киевом на Кременское направление подразделения «Кракена» и «Азова» (организация запрещена в России)* несут потери. Об этом РИА Новости заявил боец спецназа «Ахмат», который выполняет задачи на данном участке фронта.

«Противник пытается прорываться и со стороны Житловки, со стороны Диброва (Кременской район – ред.) по лесничеству. К батальону «Азов»* присоединили батальон «Кракен» сил специальных операций Украины, но безуспешно, они несут огромные потери, а пройти хотя бы сколько-то не могут», — рассказал он.

25 октября начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявлял, что российские военные смогли подавить свыше 30 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины с пятью бронемашинами и свыше 125 украинских военнослужащих.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны за последние сутки перехватили в небе пять ракет от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 44 беспилотника Вооруженных сил Украины.

11 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что российские войска за последние несколько суток отразили более 10 контратак Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Кременная.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

*   организация запрещена в России
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