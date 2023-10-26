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Военный спрогнозировал события в ходе зимней кампании на Украине

Военный эксперт Дандыкин считает, что зимой ВСУ попытаются уйти в глухую оборону

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Алексей Майшев/РИА Новости

Капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что зимой вооруженные силы Украины попытаются уйти в глухую оборону на фоне проваленного контрнаступления на Запорожском направлении, сообщает «Лента.ру».

«[Наша задача] не дать возможности противнику закрепиться на рубежах и уйти в оборону. Он попытается создать резервы. Несмотря на то что на Ближнем Востоке сейчас силы отвлекаются, и средства, и оружие найдут. Мы создавали резервы, в отличие от них, экономили силы, у них и у нас разные задачи», — заявил Дандыкин.

По его словам, основной ареной боевых столкновений в ближайшее время может стать Херсонская область, однако Дандыкин считает, что ВСУ вряд ли начнут масштабную десантную операцию, так как приближающиеся морозы значительно осложнят боевые действия.

До этого стали известны потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении.

У украинской стороны не получилось прощупать позиции российских военных на линии соприкосновения в регионе.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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