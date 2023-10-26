Пентагон назвал число солдат, которых США перебросят на Ближний Восток

США перебрасывают на Ближний Восток еще около 900 военных. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, чьи слова передает ТАСС.

«Еще около 900 военнослужащих были отправлены <...> в зону ответственности Центрального командования США (СЕНТКОМ)», — сказал он.

По словам сотрудника американского оборонного ведомства, большинство из них являются операторами систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Накануне Wall Street Journal писала, что Израиль согласился отложить наземную операцию на территории сектора Газа для того, чтобы США успели перебросить свои системы противовоздушной обороны в регион.

До этого стало известно, что американцы развернут почти дюжину систем ПВО в странах Ближнего Востока в преддверии операции Израиля, несколько комплексов поставят в том числе в Иордании, Сирии, Ираке, Саудовской Аравии. В Пентагоне сообщали, что Штаты развернут в регионе батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее король Иордании спрогнозировал взрыв ситуации на всем Ближнем Востоке.