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Минобороны РФ рассказало о сбитом беспилотнике в Курской области

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

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Leah Millis/Reuters

Вечером пресечена атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории Курской области. Об этом сообщило российское министерство обороны в официальном Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — отмечается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Иных подробностей пока не приводится.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли уничтожить четыре беспилотника вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

До этого Минобороны РФ рассказало о сбитых ночью беспилотниках в Брянской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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