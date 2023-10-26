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В Пентагоне рассказали, что включено в новый пакет военной помощи Украине

Пентагон: США передадут Украине боеприпасы для NASAMS, HIMARS, другие вооружения

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Tina Fineberg/AP

В пресс-службе Пентагона заявили, что новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что украинская сторона получит ракеты AIM-9M для ПВО, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW.

США также передадут Киеву 2 млн патронов, средства ночного видения и другое оборудование.

До этого в Государственном департаменте США заявили, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украины на сумму $150 млн.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться по вопросу о выделении восьмого пакета финансирования военной помощи Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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