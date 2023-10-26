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Стали известны потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении

ВСУ за неделю потеряли свыше 210 бойцов на Херсонском направлении

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В оперативных службах Херсонской области заявили, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в регионе составили более 210 военных за неделю. Об этом сообщает ТАСС.

По их данным, у украинской стороны не получилось прощупать позиции российских военных на линии соприкосновения в регионе.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки перехватили в небе пять ракет от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 44 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие начали применять «свежие» американские боеприпасы на Краснолиманском направлении. По его словам, об этом стало известно после анализа обломков сбитого в регионе снаряда для комплекса HIMARS.

Как сказал эксперт, ракета была выпущена в 2023 году. При этом изначально бойцы ВСУ использовали снаряды 2019-2021 годов производства, подчеркнул Марочко.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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