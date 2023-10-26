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В МИД осудили развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

В МИД РФ назвали провокацией размещение США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Развертывание американских систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) на Ближнем Востоке — это провокация, которая создает дополнительную напряженность в регионе на фоне палестино-израильского конфликта, заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению политика, региону нужна скорейшая деэскалация конфликта, а не провокации со стороны США в виде поставок и развертывания комплексов.

«Подобные действия в русле американской тактики по укреплению собственной безопасности за чужой счет, а именно так это нужно квалифицировать, наоборот, еще больше раскачивает ситуацию на Ближнем Востоке..., а она может выплеснуться и за пределы региона в том числе», — так Захарова прокомментировала планы Пентагона развернуть на Ближнем Востоке системы ПВО, в том числе Patriot.

Глава Пентагона Ллойд Остин до этого заявил, что США собираются развернуть на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для усиления защиты своих войск.

Ранее в МИД России раскритиковали учения США, Японии и Кореи.

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