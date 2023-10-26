ЦАХАЛ уничтожил командира разведки ХАМАС

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные уничтожили одного из командиров разведслужбы палестинской радикальной организации ХАМАС Шади Баруда. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по месторасположению командира разведслужбы ХАМАС.

В ведомстве добавили, что «на предыдущей должности начальника центра управления огне в оперативном подразделении ХАМАС Баруд планировал нападение 7 октября вместе с лидером организации Яхьей Синваром».

До этого посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль координирует начало вторжения в Газу с США.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.