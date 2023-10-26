На Украине провели военный кабинет в специальном формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел заседание военного кабинета в «специальном формате», где обсуждалось, в частности, наращивание возможностей оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что в заседании поучаствовали командующие всех направлений. С докладами также выступили главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, руководитель министерства обороны Рустем Умеров, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк.

По словам Зеленского, в рамках встречи был обсужден план дальнейших действий, а также конкретные сроки их выполнения и расчеты, которые подкреплены поставками вооружения партнеров Украины и собственного производства. Также участники заседания обговорили наращивание возможности украинского ОПК и согласовали позиции.

До этого Зеленский заявил, что Украина будет пытаться нанести удар по новому пункту постоянного базирования Военно-морского флота России, создание которого анонсировано в Абхазии.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.