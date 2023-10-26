В Иране анонсировали масштабные военные учения на фоне конфликта в секторе Газа

Вооруженные силы Ирана намерены в ближайшие дни провести масштабные военные учения. Как пишет государственное агентство Tasnim, тренировка войск получила название «Эктэдар 1402» («Мощь 2023»).

«Учения сухопутных войск армии «Эктэдар 1402» пройдут в ближайшие дни с участием различных подразделений этого вида войск», — говорится в материале агентства.

По данным журналистов, ВС Ирана хотят задействовать в учениях ракетные и воздушно-десантные подразделения, а также артиллерию, беспилотники, бронетанковую и другие виды техники, состоящие на вооружении республики. Ожидается, что тренировка войск пройдет рядом с городом Исфахан в центре Ирана.

Иранские власти неоднократно подчеркивали, что находятся на стороне Палестины в ее конфликте с Израилем. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи критиковал визиты лидеров западных стран в еврейское государство на фоне того, как последнее обстреливало сектор Газа. США он и вовсе назвал «определенным соучастником преступлений израильской стороны».

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан допустил превентивные меры против Израиля, если тот продолжит совершать военные преступления в секторе Газа.