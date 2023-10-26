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В Запорожской области сообщили о взятии под контроль крупного опорного пункта ВСУ

Рогов: ВС РФ взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

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Alex Babenko/AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что российские военные сумели взять под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новодаровка в Запорожской области.

«Наши взяли крупный вражеский «опорник» в районе Новодаровки», — сказал он.

Кроме того, Рогов отметил, что ВС РФ имеют успехи на Времевском направлении. Рогов уточнил, что в районе Приютного и Новодаровки российские военнослужащие смогли продвинуться еще на полторы сотни метров.

По словам председателя движения, после потери опорного пункта украинские войска были оттеснены в овраг, что позволило российским военным получить дополнительное преимущество. Рогов указал, что инициатива на указанном направлении все больше переходит к Вооруженным силам РФ.

До этого общественник сообщал, что две группы диверсантов из Украины были ликвидированы в районе населенного пункта Вербовое на линии фронта в Запорожской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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