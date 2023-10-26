В Минобороны сообщили об отражении атаки ВСУ в Запорожской области

Министерство обороны России в ходе ежедневного отчета сообщило, что на Запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работина в Запорожской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что потери украинской армии на этом направлении составили до 85 солдат. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли здесь три танка, в том числе два «Leopard», четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 американского производства, орудие Д-20 и американская гаубица М119», — добавили в Минобороны.

До этого госкорпорация «Ростех» поставила Минобороны РФ партию новых 152-мм самоходных артиллерийских установок «Мальва».

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.