Армия России смогла поразить пункты управления трех украинских бригад в Донецкой народной республике, а также нанесла поражение технике и живой силе противника в 128 районах. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что в районах Серебрянки и Новомихайловки поражены три пункта управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады.

Ранее сообщалось, что тульские десантники пресекли попытку прорыва ВС Украины у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска. По данным ведомства, с помощью беспилотников ВДВ обнаружили группу украинских боевиков, которая скрывалась в лесопосадке. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали опорный пункт и готовились атаковать на рассвете, отметили в Минобороны. Наступление было запланировано в районе населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.

Координаты позиций противника передали на командный пункт, после чего решили уничтожить огнем из штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв». Танк выстрелил из 125-мм пушки с закрытой огневой позиции с расстояния около 9 км и уничтожил вражеские позиции, заключили в ведомстве.

Ранее ФСБ впервые в РФ предъявила обвинение фигуранту дела о финансировании ВСУ.