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В Кремле прокомментировали слова Медведева о темпах набора контрактников

Песков: контрактников привлекают хорошие финансовые условия, темпы приема растут

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках брифинга прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что в российской армии растут темпы приема на военную службу.

Журналист отметил, что многие мужчины уехали из страны, когда была объявлена частичная мобилизация, а в этом году многие хотят служить. На вопрос, с чем это связано, Песков завил о росте уровня консолидации в российском обществе.

«Растет уровень консолидации, хорошие финансовые условия... Для многих эти условия являются определяющими, поэтому граждане принимают для себя подобное решение», — пояснил Песков.

До этого Медведев заявлял, что за 2023 год на военную службу поступили 385 тыс. россиян. По его словам, 305 тыс. человек поступили на военную службу в ВС РФ по контракту, а еще 80 тыс. человек находятся в статусе добровольцев.

Медведев добавил, что координирует работу по доукомплектации ВС РФ Совет безопасности.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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