СМИ сообщают, что США смогут получить доступ к военным базам Швеции

Глава Минобороны (МО) Швеции Пол Йонсон заявил, что американские военные смогут получить доступ к шведским военным базам и складам. Об этом пишет газета Dagens Nyheter (DN).

«У нас на севере Европы будет сильное американское присутствие. Оно окажет сдерживающий и стабилизирующий эффект», — поделился Йонсон.

Он добавил, что соответствующее соглашение между Вашингтоном и Стокгольмом о военном сотрудничестве может вступить в силу осенью 2024 года. Согласно документу, американские военные получат доступ к военным объектам вблизи городов Гетеборг, Эстерлунд и Лулео, а также на острове Готланд.

До этого Associated Press сообщало, что парламент Венгрии отклонил предложение о проведении голосования по заявке Швеции вступить в НАТО. Об этом заявила депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Агнес Вадай.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.