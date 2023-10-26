В Израиле сообщили о мобилизации россиян с двойным гражданством

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что в ближневосточной стране активно мобилизуют россиян с двойным гражданством. Об этом пишет ТАСС.

«Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого израильского гражданина», — подчеркнул он.

По его словам, в израильскую армию призваны уже тысячи граждан РФ.

До этого ЦАХАЛ выдал резервистам еще 10 тыс. бронежилетов перед операцией в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.