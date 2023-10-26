В США предупредили Израиль об отпоре ХАМАС в секторе Газа

Доцент кафедры государственной политики Мичиганского университета Джавед Али в своей статье для Conversation заявил, что Израиль столкнется с ожесточенным сопротивлением, если решит начать наземную операцию в секторе Газа, поскольку палестинскому движению ХАМАС некуда отступать.

«Границы с Израилем остаются закрытыми, только контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом позволяет ввозить гумпомощь. Так как идти некуда, весьма возможно, что ХАМАС решит выстоять и дать отпор израильскому вторжению», — утверждается в публикации.

Автор статьи считает, что ХАМАС будет использовать ловушки, дорожные бомбы, самодельные взрывные устройства, снайперов. Также группировка прибегнет к разветвленной сети подземных туннелей в борьбе с Армией Израиля.

«Воздушная кампания Израиля, которая началась 7 октября, тоже поможет ХАМАС, так как она разрушила здания и создала груды обломков, которые до сих пор не разобраны, это затруднит передвижение израильских сил по земле», — говорится в материале.

До этого глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию России и Китая в Совете Безопасности ООН и их вето на резолюцию, которую предложили США.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.