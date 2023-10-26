Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько объектов ХАМАС Израиль поразил за прошедшие сутки

ЦАХАЛ за сутки нанес удары по более чем 250 объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС, расположенным в секторе Газа. Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

По данным пресс-службы израильской армии, удары наносили истребители ЦАХАЛ. Были поражены в том числе объекты инфраструктуры, оперативные командные центры, туннельные шахты и ракетные установки, расположенные в центре гражданских районов.

«Израильские военно-морские силы нанесли удар по пусковому пункту ракет класса «земля-воздух» ХАМАС в районе Хан-Юниса. Пункт был расположен рядом с мечетью и детским садом, что является еще одним доказательством того, что ХАМАС намеренно использует гражданские объекты в террористических целях», — заявили в армии обороны Израиля.

До этого армия обороны Израиля совершила рейд в сектор Газа с применением танков. Вылазка была предпринята в рамках подготовки к «следующим этапам боевых действий».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий