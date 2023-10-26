Стало известно, сколько объектов ХАМАС Израиль поразил за прошедшие сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС, расположенным в секторе Газа. Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

По данным пресс-службы израильской армии, удары наносили истребители ЦАХАЛ. Были поражены в том числе объекты инфраструктуры, оперативные командные центры, туннельные шахты и ракетные установки, расположенные в центре гражданских районов.

«Израильские военно-морские силы нанесли удар по пусковому пункту ракет класса «земля-воздух» ХАМАС в районе Хан-Юниса. Пункт был расположен рядом с мечетью и детским садом, что является еще одним доказательством того, что ХАМАС намеренно использует гражданские объекты в террористических целях», — заявили в армии обороны Израиля.

До этого армия обороны Израиля совершила рейд в сектор Газа с применением танков. Вылазка была предпринята в рамках подготовки к «следующим этапам боевых действий».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.