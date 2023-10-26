В Запорожской области на Ореховском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались дважды пойти в наступление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в одном из подразделений МО РФ.

«Подразделение десантников ВСУ пошло в наступление на нашем участке, но понесло потери в результате работы нашей артиллерии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные попросили подкрепление, но получили отказ от командиров. На этом же направлении пытались атаковать украинские мотострелки. Они действовали двумя штурмовыми группами при поддержке двух БМП и одного танка, но также понесли потери и поражение от российской артиллерии.

До этого подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с эвакуацией раненых на Артемовском направлении. Многие бойцы украинской армии умирают, не дождавшись эвакуации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.