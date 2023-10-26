Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытках ВСУ наступать в Запорожской области

ТАСС: ВСУ пытались дважды за сутки наступать на Ореховском направлении

close
100%
Alex Babenko/AP

В Запорожской области на Ореховском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались дважды пойти в наступление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в одном из подразделений МО РФ.

«Подразделение десантников ВСУ пошло в наступление на нашем участке, но понесло потери в результате работы нашей артиллерии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные попросили подкрепление, но получили отказ от командиров. На этом же направлении пытались атаковать украинские мотострелки. Они действовали двумя штурмовыми группами при поддержке двух БМП и одного танка, но также понесли потери и поражение от российской артиллерии.

До этого подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с эвакуацией раненых на Артемовском направлении. Многие бойцы украинской армии умирают, не дождавшись эвакуации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий