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Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском

МО РФ: тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ к югу от Артемовска

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВС Украины у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с помощью беспилотников ВДВ обнаружили группу украинских боевиков, которая скрывалась в лесопосадке. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали опорный пункт и готовились атаковать на рассвете, отметили в Минобороны. Наступление было запланировано в районе населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.

Координаты позиций противника передали на командный пункт, после чего решили уничтожить огнем из штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв». Танк выстрелил из 125-мм пушки с закрытой огневой позиции с расстояния около 9 км и уничтожил вражеские позиции, заключили в ведомстве.

До этого начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что расчеты тяжелых огнеметных систем группировки ударили по скоплению личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Тимковки Харьковской области.

Ранее ФСБ впервые в РФ предъявила обвинение фигуранту дела о финансировании ВСУ.

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