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«Катаиб Хезболла» ударила по базе ВС США в Сирии

Al Mayadeen: «Катаиб Хезболла» нанесла удары по военной базе США в Сирии

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Omar Sanadiki/Reuters

Группировка «Катаиб Хезболла» нанесла удары по американской военной базе на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Согласно информации телеканала, удар нанесли в ночь на четверг. Целью стала американская военная база на аэродроме Абу-Хаджар в провинции Хасеке. Подробности происшествия не приводятся.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Стокгольме заявил, что Иран и «Хезболла» не должны воспользоваться ближневосточным конфликтом.

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что Израиль готов к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет страну в войну.

С начала обострения палестино-израильского конфликта «Хезболла» принимала в нем участие, нанося удары по северным районам Израиля.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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