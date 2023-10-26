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Среди заложников в секторе Газа выявлено 138 иностранцев

Ynet: ХАМАС удерживает в плену 138 иностранных граждан, среди них шесть россиян

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Majdi Fathi/Global Look Press

Свыше половины заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС, являются иностранцами. Среди них шесть граждан России. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

В настоящее время власти Израиля заявили о том, что число заложников достигло 222. Из них 138 иностранных граждан, в том числе 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян.

Ранее заместитель руководителя политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что иностранные заложники находятся в секторе Газа в качестве гостей, а израильские пленные должны быть обменены на палестинских заключенных.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал своим личным поражением нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом Нетаньяху назвал своей текущей задачей привести государство Израиль к «сокрушительной победе». Политик назвал «битвой света против тьмы» борьбу Израиля с ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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