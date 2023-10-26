Украинцев уличили в торговле в даркнете поставленной Западом взрывчаткой

Граждане Украины продают западное оружие и взрывчатку через даркнет. Об этом сообщают РИА Новости.

В объявлении на фото хорошо различимы на шашках зарядов C4 маркировки на английском языке.

«Мы продаем огнестрельное оружие по всей Украине», — отметил онлайн-продавец.

В объявлении указано, что осуществляется анонимная курьерская доставка оружия и взрывчатки: получить посылку можно будет в тайнике в удобном для покупателя месте.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

26 октября стало известно, что Украина потеряла три ценных танка. Forbes назвал это самой тяжелой потерей с тех пор, как в начале июня 2023 года киевские войска начали контрнаступление.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.