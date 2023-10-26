Украина потеряла три ценных танка

За последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сразу три танка Leopard 2A4. Об этом пишет Forbes.

В публикации уточнили, что украинская армия «быстро потеряла три своих драгоценных танка».

«Это самая тяжелая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня 2023 года киевские войска начали <…> контрнаступление», — сказано в статье.

Издание со ссылкой на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа отметило, что три немецких танка были уничтожены в Запорожской области. Военный аналитик подчеркнул, что резкий рост потерь тяжелой техники противоречит общему успеху украинской армии.

18 октября стало известно, что Минобороны Украины приняло на вооружение три модели немецких танков Leopard. В ведомстве уточнили, что это Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. В министерстве добавили, что боевые машины этих модификаций предназначены для прорыва укрепленных позиций и уничтожения огневых точек.

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