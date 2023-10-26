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В армии США начали проводить испытания робопсов

Fox: морпехи США тестируют робопсов, которые переносят грузы и проводят разведку

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Морская пехота США начала полевые испытания собак-роботов, которые помогают переносить тяжелые грузы и участвуют в проведении разведки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Морская пехота тестирует новое поколение собак-роботов», — уточнили в сообщении.

В публикации отметили, что робопсы могут делать гораздо больше, чем выполнять команду «апорт». По мнению военных, они повысят безопасность солдат.

Собаки-роботы перевозят противотанковые установки. Устройство можно оснастить фронтальной видеокамерой или лазерами прицеливания.

Робопсы выполняют голосовые команды, бегают, достигая скорости до 16 км в час, преодолевают подъемы и справляются с отдачей от выстрела 21-мм ракеты.

В середине августа компания Xiaomi выпустила бюджетного робопса с двумя ушками. Отмечается, что в основу его дизайна легла порода доберман. При весе в 8,9 кг робособака способна передвигаться со скоростью до 1,6 м/с и выполнять различные трюки, такие как сальто назад.

Ранее ученые создали первого в мире гуманоидного робота-пилота.

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