ВВС США подтвердили, что начали обучение украинских пилотов на F-16 в Аризоне

Военно-воздушные силы США подтвердили, что начали обучение украинских военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя ВВС, «небольшое число» летчиков ВСУ начали осваивать основы пилотирования F-16 в штате Аризона. Курс рассчитан на несколько месяцев. Он может быть ускорен из-за острой необходимости вернуть украинских пилотов на линию фронта.

«Программа обучения будет соответствовать основным требованиям к знаниям и навыкам каждого пилота», — отметил он.

До этого на базе в Аризоне ранее прошли курс основ пилотирования истребителей иностранные летчики из более двух десятков стран.

Украинские пилоты планируют начать боевые полеты на F-16 до 2024 года. Одновременно в Европе также обучают летчиков ВСУ.

25 октября полковник в отставке раскрыл новую российскую тактику борьбы с самолетами ВСУ. По словам военного эксперта, директора Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрия Кнутова, Россия задействовав сразу две системы: ЗРС С-400 «Триумф» и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.