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В Армении сообщили, что вывод российской военной базы из страны не обсуждается

Пашинян: возможный вывод российской военной базы из Армении не обсуждается

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Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможный вывод российских войск из страны не обсуждался. Об этом сообщает ТАСС.

«Пашинян заявил, что в настоящий момент возможность вывода российской военной базы из Армении не обсуждается», — говорится в сообщении.

Ранее Пашинян сказал, что не заметил преимуществ в присутствии военных баз России на территории государства. По словам армянского премьера, Армения ищет новых партнеров поскольку Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Он отметил, что события в Нагорном Карабахе привели Армению к поиску новых партнеров в сфере обороны.

До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван одобрил инициативу России об открытии своего консульства в городе Капан у границы Армении с Азербайджаном. По словам Мирзояна, открытие консульств ряда стран в Сюникской области содержит в себе «политические месседжи».

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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