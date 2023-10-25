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Шойгу рассказал Путину об отработке ответного ядерного удара

Шойгу: ВС РФ отработают нанесение массированного ядерного удара по противнику

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ под вашим руководством проводится тренировка <...>, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — заявил министр.

Как уточнил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в тренировке участвует подвижный грунтовый ракетный комплекс РВСН «Ярс», ракетная подлодка Северного флота «Тула», два ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

В Кремле подтвердили практические пуски баллистических и крылатых ракет в рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.

Так, с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выпустили ракету «Ярс». А из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера «Тула» выпустили ракету «Синева».

5 октября Россия провела успешные испытания ракеты «Буревестник». Об этом Путин рассказал на Валдайском форуме. При этом он подчеркнул, что «Буревестник» представляет собой ракету глобальной дальности и имеет ядерную установку.

В то же время президент обратил внимание на скорое завершение работ над стратегическим комплексом «Сармат». По его словам, уже в ближайшее время соответствующие установки должны встать на боевое дежурство.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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