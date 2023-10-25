Россия запустила две баллистические ракеты в рамках тренировки сил ядерного сдерживания

Вооруженные силы РФ запустили две баллистические ракеты в рамках тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что с космодрома «Плесецк» была запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Ярс», которая поразила назначенную цель на полигоне «Кура» на Камчатке. Еще одна баллистическая ракета — «Синева» — была запущена из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула».

«Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации», — рассказали в Кремле.

Отмечается, что задачи тренировки были выполнены в полном объеме.

5 октября РФ провела успешные испытания межконтинентальной ракеты «Буревестник». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме. При этом российский лидер подчеркнул, что «Буревестник» представляет собой ракету глобальной дальности и имеет ядерную установку.

В то же время Путин обратил внимание на скорое завершение работ над стратегическим комплексом «Сармат». По словам президента, уже в ближайшее время соответствующие установки должны встать на боевое дежурство.

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