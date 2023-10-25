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Путин по ВКС наблюдал за тренировкой стратегических сил сдерживания

Путин по ВКС проследил за тренировкой стратегических сил сдерживания

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи наблюдает за тренировкой стратегических сил сдерживания, сообщает РИА Новости.

Президент вышел на связь из ситуационного центра Кремля. Также глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

По словам Герасимова, к тренировке были привлечены мобильная установка «Ярс», атомная подводная лодка и два стратегических ракетоносца.

26 октября прошлого года под руководством Владимира Путина была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой были произведены практические пуски баллистических и крылатых ракет. Тогда под руководством Путина состоялась тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Ранее сообщалось, что Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия.

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