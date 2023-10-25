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Медведев анонсировал рост численности Вооруженных сил РФ и их укрепление

Медведев рассказал о мерах по комплектованию ВС РФ по контракту в 2024 году

Для эффективной защиты независимости, безопасности и суверенитета РФ приняты меры по увеличению численности Вооруженных сил России. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию ВС РФ по контракту в 2024 году», — сказал он.

Политик пояснил, что за координацию данной задачи будет отвечать он сам.

Медведев сообщил, что в России в 2024 году нарастят численность Вооруженных сил, создав, в том числе, еще один армейский корпус и флотилию.

«Планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию», — уточнил зампред Совбеза.

До этого Медведев заявил, что за 2023 год на военную службу поступили 385 тыс. россиян. Отмечается, что 305 тыс. человек поступили на военную службу в ВС РФ по контракту, а еще 80 тыс. в статусе добровольцев.

Ранее Герой России объяснил причину больших потерь авиации вооруженных сил Украины.

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