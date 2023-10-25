В США усомнились в непричастности Израиля к обстрелу больницы в Газе

Издание The New York Times провело собственное расследование удара по больнице Аль-Ахли в Газе и выступило с критикой официальной версии Израиля, разделяемой частью американских структур.

Журналисты издания провели подробный визуальный анализ видеоролика катарского канала Al Jazeera, который стал главным доказательством непричастности Израиля ко взрыву в больнице и поводом для обвинения палестинских боевиков в этой трагедии. Результаты расследования показали, что взрыв на видео произошел на расстоянии двух километров от больницы и не мог нанести ей вреда.

«Утверждение израильских и американских спецслужб о том, что всему виной неудачный запуск палестинской ракеты, остается правдоподобным. Но анализ NYT действительно ставит под сомнение одно из наиболее разрекламированных доказательств, которые израильские официальные лица использовали для обоснования своей позиции», — подчеркнули в издании.

Взрыв в баптистской больнице в Газе произошел вечером 17 октября и унес около 800 жизней.

До этого Politico писало, что разведка США обвинила в ударе по больнице в Газе палестинских боевиков.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.