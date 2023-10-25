Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области оценили возможности украинских военных попасть на левый берег

Сальдо сообщил, что на левый берег могут попасть лишь мелкие группы ВСУ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Мелкие группы украинских военных могут оказаться в зарослях на левом берегу Херсонской области, но у них нет потенциала на последующее продвижение, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

«Отдельные мелкие группы могут прятаться в «зеленке» на левом берегу и на дачах у Антоновского моста. Никаких возможностей для развития тактического успеха у них не существует», — уточнил глава региона.

По словам Сальдо, в указанном районе не находится крупных населенных пунктов, где смогли бы укрепиться вооруженные силы Украины.

Как заметил херсонский губернатор, попытки форсировать Днепр в Херсонской области украинскими военными предпринимались с августа, но это не привело к достижению целей.

Также он подчеркнул, что все тропинки остаются под огневым контролем российских военных.

До этого Сальдо сообщал, что разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий