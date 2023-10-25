В Херсонской области оценили возможности украинских военных попасть на левый берег

Мелкие группы украинских военных могут оказаться в зарослях на левом берегу Херсонской области, но у них нет потенциала на последующее продвижение, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

«Отдельные мелкие группы могут прятаться в «зеленке» на левом берегу и на дачах у Антоновского моста. Никаких возможностей для развития тактического успеха у них не существует», — уточнил глава региона.

По словам Сальдо, в указанном районе не находится крупных населенных пунктов, где смогли бы укрепиться вооруженные силы Украины.

Как заметил херсонский губернатор, попытки форсировать Днепр в Херсонской области украинскими военными предпринимались с августа, но это не привело к достижению целей.

Также он подчеркнул, что все тропинки остаются под огневым контролем российских военных.

До этого Сальдо сообщал, что разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.