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Средства ПВО России за сутки сбили свыше 50 дронов ВСУ в зоне спецоперации

МО: российские средства ПВО за сутки сбили свыше 50 украинских дронов

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Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что за сутки средства противовоздушной обороны России сбили 51 дрон вооруженных сил Украины в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях России и под Харьковом в зоне СВО.

Отмечается, что дроны были уничтожены возле Золотаревки, Нырково и Тополевки в Луганской народной республике, под Новоселовкой в Донецкой народной республике, у Инженерного и Мирного в Запорожской области, под Песчановкой в Херсонской области, а также в районе Таволжанки и Ольшаны в Харьковской области Украины.

Всего, по данным ведомства, посла начала спецоперации России на Украине были уничтожены 515 украинских самолетов, 253 вертолета, 8,2 тыс. дронов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12,9 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 6,8 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14,6 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

До этого сообщалось, что системы ПВО и РЭБ сбили четыре дрона ВСУ в Брянской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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