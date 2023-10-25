Минобороны РФ сообщило об отражении ВС РФ трех атак на Краснолиманском направлении

В Министерстве обороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки отразили три атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, Украина при этом потеряла до 30 военнослужащих.

«Отражены три атаки штурмовых групп 15-го полка нацгвардии, а также 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районах Григоровки в Донецкой народной республике и Червоной Дибровы в Луганской народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что потери ВСУ составили «до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля».

Также Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пяти сбитых российскими средствами противовоздушной обороны за сутки самолетах ВСУ.

До этого Минобороны сообщило, что российские системы ПВО за сутки сбили дальнобойные американские ракеты ATACMS, выпущенные украинскими войсками.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.