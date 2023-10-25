Российские военные за сутки отразили пять атак украинских групп на Запорожском направлении

Украинская сторона за сутки потеряла до 85 солдат и 4 танка на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском ведомстве отметили, что бойцы за сутки с помощью авиации и артиллерии отразили пять атак украинских штурмовых групп. Все случилось в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Помимо людей и танков, вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились пяти боевых бронированных машин и двух автомобилей. Также российские военные поразили две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу Д-20 и американское орудие М119.

До этого министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток» сообщил, что в российских войсках появились зенитные ракетные комплексы (ЗРК), при помощи которых за пять дней сбили 24 самолета Воздушных сил Украины.

По его словам, Украина за последнюю неделю потеряла много боевых самолетов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.