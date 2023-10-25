Израиль атаковал аэропорт Алеппо в Сирии

Израильские войска нанесли удар по взлетно-посадочной полосе аэропорта в сирийском городе Алеппо, пострадавших нет. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM, передает РИА Новости.

«Израиль совершил агрессию против взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Алеппо», — заявила радиостанция.

По ее данным, в результате атаки аэропорту был нанесен материальный ущерб.

Других подробностей нет.

22 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, и вывела их из строя. Израильские военные не комментировали взрывы в аэропортах, но отчитались об очередных обстрелах объектов движения ХАМАС в секторе Газа и исламистских радикалов на юге Ливана. Министерство транспорта Сирии перевело регулярные рейсы в аэропорт города Латакия.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.