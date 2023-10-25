Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Хайфы

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» — сообщило о запуске ракеты по городу Хайфа, который находится на севере Израиля. Об этом пишет ТАСС.

В Telegram-канале движения пояснили, что боевики нанесли удар по Хайфе ракетой R-160.

До этого боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву.

«Бригады Аль-Кассама» заявили, что они «уничтожают позиции и скопления противника крупнокалиберными минометными снарядами».

24 октября сирены, предупреждающие местных жителей о воздушной тревоге, прозвучали в городе Беэр-Шева в пустыне Негев на юге Израиля. Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены прозвучали в городе Ашдод, районе Лахиш и окрестностях сектора Газа.

Перед этим в ЦАХАЛ обратились к жителям сектора Газа, призвав их передать достоверную информацию о местоположении заложников палестинского движения ХАМАС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Турции не считают ХАМАС террористической организацией.