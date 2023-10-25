В США узнали новые подробности подготовки ХАМАС операции против Израиля

Члены палестинского движения ХАМАС в течение двух лет готовились к операции против Израиля, отказавшись от смартфонов и компьютеров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Корреспонденты выяснили, что палестинские боевики перешли на стационарные телефоны. Чтобы проложить телефонные линии, использовали туннели под сектором Газа. Так им удалось скрыть подготовку операции от израильской разведки.

Как отметил телеканал, туннели представляют собой «обширный лабиринт», который использовали не только для прокладки телефона проводов, но и для хранения ракет и боеприпасов. По тоннелям также боевики могли передвигаться незамеченными, отметили журналисты.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в Египте предупредили о возможном расширении палестино-израильского конфликта.