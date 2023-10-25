Военный эксперт объяснил, какими ЗРК могли быть сбиты 24 самолета ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщение министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Вооруженные силы РФ получили современные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые за пять дней позволили сбить 24 украинских самолета. Однако не уточняется, какие именно установки использовались.

По мнению Дандыкина, речь может идти о модернизированных комплексах, таких как «Бук-М3» и удачной промежуточной между С-300 и С-400 системой — С-350.

«По всей видимости, это комплексы, доработанные с учетом специальной военной операции. Сейчас внимание очень большое уделяется этому вопросу, прикрытию войск, приграничных регионов и не только», — отметил эксперт.

Он предположил, что самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбивались во время вылета с дальнего расстояния.

Соответствующее заявление глава российского оборонного ведомства сделал во время беседы с военнослужащими группировки «Восток». В ходе встречи военные рассказали ему об успешном поражении применяемых украинскими войсками артиллерийских систем М777.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла американские чертежи и построила свою «супер-пупер-ракету».

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.